La Juventus vola in Borsa: merito della Super Lega? (Di lunedì 19 aprile 2021) Seduta positiva della Juventus a Piazza Affari. I mercati investono sul nuovo format del calcio. Le conseguenze sono notevoli La Super Lega cambierà il mondo del calcio e la sua fruizione. Tra pro e contro al nuovo torneo creato dai 12 top club, emerge sicuramente il lato economico, oltre che sportivo. La Juventus corre in Borsa e il suo titolo è in rialzo dell’8,54% a 0.83 euro. Gli investitori e il mercato in generale sembrano pronti a puntare sul nuovo progetto e vogliono farlo al momento giusto, prima che diventi troppo complicato comprare azioni. Stando agli esperti di Intesa, la Super Lega potrebbe attrarre maggiori diritti tv rispetto alla Champions League, con conseguenze totalmente differenti. Sarebbero le 20 squadre partecipanti a ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Seduta positivaa Piazza Affari. I mercati investono sul nuovo format del calcio. Le conseguenze sono notevoli Lacambierà il mondo del calcio e la sua fruizione. Tra pro e contro al nuovo torneo creato dai 12 top club, emerge sicuramente il lato economico, oltre che sportivo. Lacorre ine il suo titolo è in rialzo dell’8,54% a 0.83 euro. Gli investitori e il mercato in generale sembrano pronti a puntare sul nuovo progetto e vogliono farlo al momento giusto, prima che diventi troppo complicato comprare azioni. Stando agli esperti di Intesa, lapotrebbe attrarre maggiori diritti tv rispetto alla Champions League, con conseguenze totalmente differenti. Sarebbero le 20 squadre partecipanti a ...

Advertising

fanpage : La Juventus vola in Borsa dopo la nascita della #Superlega: rialzo dell’8,5% - discoradioIT : #SuperLeague: #Juventus vola in borsa con progetto, +8,5% - ZzuCicciu : RT @fanpage: La Juventus vola in Borsa dopo la nascita della #Superlega: rialzo dell’8,5% - callio47 : So che i denigratori abituali continueranno a farlo,ma piaccia o non piaccia,la Juventus vola in Borsa dopo la nasc… - Yogaolic : RT @fanpage: La Juventus vola in Borsa dopo la nascita della #Superlega: rialzo dell’8,5% -