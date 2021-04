La fuggitiva | le anticipazioni della terza puntata

(Di lunedì 19 aprile 2021) Arianna e Marcello scoprono che dietro la morte di Fabrizio, il maritodonna, c'è un pericoloso intreccio tra l''ndrangheta e il mondo dell'alta finanza. Comincia così lade La, la serie di Rai1 con Vittoria Puccini, Eugenio Mastrandrea e Pina Turco che sta appassionando milioni di spettatori: l'action thriller è arrivato a un punto di svolta e, un tassello alla volta, la protagonista sta per arrivare alla verità sull'omicidio del marito, per il quale è stata ingiustamente incolpata. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodiofiction, in onda lunedì 19 aprile. La, leArianna Comani (Vittoria Puccini) e il giornalista Marcello Favini (Eugenio ...

Advertising

zazoomblog : La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata - #fuggitiva: #anticipazioni #(trama - wam_the : La fuggitiva, terza puntata: trama e anticipazioni - Zappullaclary : RT @SpettacoliNEWS: #LaFuggitiva: anticipazioni terza puntata di lunedì 19 aprile - SpettacoliNEWS : #LaFuggitiva: anticipazioni terza puntata di lunedì 19 aprile - cheTVfa : #LaFuggitiva, 19 aprile 2021 | ANTICIPAZIONI terza puntata -

Ultime Notizie dalla rete : fuggitiva anticipazioni

La trama della Terza Puntata de LaNel primo episodio di serata, Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio collega ...La, stasera in tv la terza puntata: trama eepisodi 19 aprile 2021 Nel primo episodio , Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono il consulente finanziario di ...La fuggitiva: la trama della prossima puntata, la quarta, tutte le anticipazioni nel dettaglio sul prossimo episodio in onda lunedì su Rai 1 ...Stasera in prima visione su Rai 1 torna La Fuggitiva con Vittoria Puccini. Scopriamo la trama e tutte le anticipazioni della terza puntata della fiction.