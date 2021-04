La Fuggitiva | la terza puntata

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il 19 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda lade La, la serie tv diretta da Carlo Carlei e con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Arianna, una donna dal passato difficile e doloroso ora costretta a fuggire per difendersi dalle accuse di omicidio del marito. Nel cast della fiction, oltre alla Puccini, anche Pina Turco (Michela), Sergio Romano (Commissario Berti), Eugenio Mastandrea (Marcello), Ivan Franek (Kerim), Daniela Morozzi (suor Donata), Giovannino Esposito (Simone) ed Andrea Pennacchi (Fusco). Episodio 5 Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio collega universitario di Marcello. È Franz a guidarli nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli su Louise Bruno (Magdalena Grochowska), un’importante faccendiera. ...

La fuggitiva, la fiction in quattro puntate, protagonista la bella e brava attrice Vittoria Puccini, sta conquistando il pubblico, grazie alla trama avvincente e piena di colpi di scena. La terza puntata andrà in onda lunedì 19 aprile in prima serata su Rai1. La fuggitiva, successo d'ascolti per la fiction. Giancarlo De Andreis: 'Bel ritorno per Vittoria Puccini'