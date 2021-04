La Fuggitiva | anticipazioni terzo episodio della fiction su Rai1

(Di lunedì 19 aprile 2021) La, Vittoria Puccini nei panniprotagonista nella terza puntataserie con Eugenio Mastrandrea e Pina Turco in onda su. Lasulla terza puntataserie su(RaiPlay)Lunedì 19 Aprile alle ore 21:25 ci sarà l’appuntamento con la serie tv su, l’action thriller al femminile vedrà Vittoria Puccini nei panni di Arianna, una donna in fuga e al tempo stesso una mamma che sta lottando per suo figlio. La serie è stata coprodotta con Raie la Compagnia Leone Cinematografica, prodotta anche da Francesco e Federico Scardamaglia, e diretta da Carlo Carlei. Nel cast ci sono anche Eugenio Mastrandrea nel ruolo di Marcello Favini, il giornalista e ...

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna La, serie tv action - thriller al femminile con protagonista Vittoria Puccini nei panni di ... Come scopriamo dalledella terza puntata , Arianna ...La, ledella terza puntata Arianna Comani ( Vittoria Puccini ) e il giornalista Marcello Favini ( Eugenio Mastrandrea ) arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente ...La fuggitiva, anticipazioni: Vittoria Puccini rivela la trama dei prossimi episodi su instagram Andrà in onda oggi, lunedì 19 aprile 2021, la terza ...I programmi di stasera in tv 19 aprile. Le anticipazioni su Report e l'inchiesta sulla variante brasiliana e sui viaggi in Brasile ...