La fuggitiva | anticipazioni della terza puntata | stasera su Rai1

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 aprile 2021) La, serie TV originale RAI con protagonista Vittoria Puccini, tornasualle 21:25: ecco lesualle 21:25 torna La, serie tv action-thriller al femminile con protagonista Vittoria Puccini nei panni di Arianna, un'eroina in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio, sconfiggendo i suoi nemici con inaspettata sapienza da guerriera. Come scopriamo dalle, Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio collega universitario di Marcello. È Franz a guidarli nel complicato ...