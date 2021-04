La danza ipnotica di due buchi neri

Leggi su wired

(Di lunedì 19 aprile 2021) Una coppia digrandi milioni di volte la massa del Sole esegue una coreografia a dir poco affascinante, in questa animazione video della Nasa. La simulazione mette in risalto come i due oggetti si deformano e reindirizzano la luce emanata dal vortice di gas caldo (il cosiddetto disco di accrescimento) che li sovrasta. Nelle prime immagini duevengono visualizzati come se potessimo osservarli dall’alto: in questa prospettiva, i dischi di accrescimento appaiono circolari e non si percepisce alcuna distorsione della luce. Si passa poi a una visuale dei duequasi di taglio, dove si inizia a cogliere la distorsione gravitazionale che altera la direzione della luce proveniente, con l’effetto che l’immagine ne esce deformata. Nell’ultima situazione, ...