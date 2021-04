La Croce Rossa lancia Redx-Mask: una mascherina riutilizzabile sicura e green (Di lunedì 19 aprile 2021) Una mascherina sicura e rispettosa dell’ambiente. E’ la « Redx-Mask- Un’Italia che Aiuta», sviluppata dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Accyourate Group Spa, una nuova mascherina... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 aprile 2021) Unae rispettosa dell’ambiente. E’ la «- Un’Italia che Aiuta», sviluppata dallaItaliana in collaborazione con la Accyourate Group Spa, una nuova...

Advertising

Agenzia_Italia : Croce Rossa Italiana lancia la mascherina sicura e green - manurisa80 : RT @RamonaKnowsBest: Un consiglio non richiesto ai futuri genitori, invece di spendere soldi in gender reveal party, baby shower e altre am… - rosestobecky : RT @RamonaKnowsBest: Un consiglio non richiesto ai futuri genitori, invece di spendere soldi in gender reveal party, baby shower e altre am… - twiSara : RT @RamonaKnowsBest: Un consiglio non richiesto ai futuri genitori, invece di spendere soldi in gender reveal party, baby shower e altre am… - GazzettaDelSud : ?? MASCHERINA RIUTILIZZABILE | La «REDX-Mask - Un’Italia che Aiuta», sviluppata dalla Croce Rossa Italiana, una nuo… -