La compagnia del cigno 2 anticipazioni terza puntata: Barbara torna dal suo ex? (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per il momento. Matteo e Sofia hanno fatto preoccupare tutti i fan della serie che fanno il tifo per loro ma per fortuna la loro storia ha avuto un dolce epilogo. Che cosa succederà quindi nella terza puntata de La compagnia del cigno 2 in onda la prossima domenica su Rai1 ? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domenica 25 aprile 2021. Vedremo anche nelle prossime puntate quello che succederà a Barbara che deve fare i conti con il ritorno del suo ex, con il quale aveva una relazione tossica. La mamma di Barbara lo ha avvisato: deve stare il più lontano possibile dalla ragazza ma si sa, queste storie sono molto complicate e spesso gli adulti non possono fare molto… La presenza di Teoma non ...

