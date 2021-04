La città sulla Luna | le imprese italiane mettono i primi mattoncini

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – La prossima grande impresa nello Spazio sarà il ritorno sulla Luna. Non si tratterà di una toccata e fuga, l’idea è di rimanere sul nostro satellite con un insediamento permanente sul suolo lunare e con una stazione spaziale in orbita. Capitanate dalla Nasa, le agenzie spaziali di tutto il mondo si sono attivate per proporre soluzioni agli impegnativi interrogativi che la missione pone, tutte unite nel Programma Artemis, intitolato alla gemella di Apollo, divinità che battezzò la corsa pionieristica alla Luna a partire dagli anni Sessanta.

Advertising

NaliOfficial : ??COMUNICAZIONE IMPORTANTE! Posso finalmente annunciare il #Nuda10Club , il mio nuovo tour nei principali club itali… - BeppeSala : Con @MilanoUnita ci siamo confrontati sulla drammatica situazione sanitaria e sociale che la città sta vivendo, sul… - urbanlabto : Il 21 e il 22 aprile ai parla di adattamento delle città al #cambiamentoclimatico: soluzioni basate sulla natura e… - LatinaCorriere : Formia: Trenitalia con il Formia Portlink investe sulla città e il porto - - twittanto2 : @icksx @chattie00 @CarloCalenda Ciao caro, sono d’accordo sulla parte del PD mentre sulla candidatura no. Io sono c… -

Ultime Notizie dalla rete : città sulla

Dire

... l'ultimo di una 'lunga serie di martiri del Nord Sinai' era uno stimato gioiellieri delladi ... L'8 novembre scorso un gruppo di uomini, armati ma in abiti civili, lo hanno rapitostrada ......fascioneparte superiore del piede. Molti modelli presentano lavorazioni crochet proprio in questa zona o "effetti trapuntati" molto scenografici. Sono scarpe perfette per le giornate in...