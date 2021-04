La banca JP Morgan finanzierà la separazione della Superlega (Di lunedì 19 aprile 2021) Le cifre impressionanti destinate ai club (ben 3,5 miliardi all’anno destinati ai club) citate nel comunicato di nascita della Superlega avevano subito fatto sorgere degli interrogativi sulla provenienza di fondi così ingenti. La risposta è stata fornita dalla Reuters, che ha dato notizia del coinvolgimento di JP Morgan, la più grande banca del mondo. L’indiscrezione è stata poi confermata alla stessa agenzia di stampa da un portavoce della multinazionale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Le cifre impressionanti destinate ai club (ben 3,5 miliardi all’anno destinati ai club) citate nel comunicato di nascitaavevano subito fatto sorgere degli interrogativi sulla provenienza di fondi così ingenti. La risposta è stata fornita dalla Reuters, che ha dato notizia del coinvolgimento di JP, la più grandedel mondo. L’indiscrezione è stata poi confermata alla stessa agenzia di stampa da un portavocemultinazionale. L'articolo ilNapolista.

