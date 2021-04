La balena grigia avvistata in Italia non arriva poi così da lontano: forse è nata nell'Atlantico (Di lunedì 19 aprile 2021) E' stata definita una "migrazione più unica che rara" quella della balenottera intercettata nei giorni scorsi al largo delle coste laziali e campane. Non si tratterebbe, però, di un esemplare proveniente dal Pacifico, bensì dall'Atlantico, possibile segnale di un timido ritorno della specie nelle acque di quest'oceano Leggi su rainews (Di lunedì 19 aprile 2021) E' stata definita una "migrazione più unica che rara" quella della balenottera intercettata nei giorni scorsi al largo delle coste laziali e campane. Non si tratterebbe, però, di un esemplare proveniente dal Pacifico, bensì dall', possibile segnale di un timido ritorno della speciee acque di quest'oceano

