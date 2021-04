Klopp: «Super League? Non meritiamo insulti, ne sappiamo quanto voi» (Di martedì 20 aprile 2021) Jurgen Klopp commenta le proteste dei tifosi prima di Leed-Liverpool: ecco le parole del tecnico dei Reds sulla Super League Jurgen Klopp ha parlato della protesta congiunta dei tifosi di Leeds e Liverpool prima della gare di Premier League. Le dichiarazioni dopo il pareggio con la squadra di Bielsa. «Criticatemi per tutto, ma non per questo. Siamo persone anche noi, non meritiamo insulti dei tifosi all’esterno dello stadio, non meritiamo quello che è successo ad Anfield oggi. Siamo persone anche noi, ne sappiamo quanto voi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Jurgencommenta le proteste dei tifosi prima di Leed-Liverpool: ecco le parole del tecnico dei Reds sullaJurgenha parlato della protesta congiunta dei tifosi di Leeds e Liverpool prima della gare di Premier. Le dichiarazioni dopo il pareggio con la squadra di Bielsa. «Criticatemi per tutto, ma non per questo. Siamo persone anche noi, nondei tifosi all’esterno dello stadio, nonquello che è successo ad Anfield oggi. Siamo persone anche noi, nevoi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

