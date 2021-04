Klopp: «Super League? Confermo la mia idea, si tratta di soldi, nient’altro» (Di lunedì 19 aprile 2021) Jurgen Klopp commenta la volontà di lasciare il Liverpool qualora si realizzasse il progetto della Super League: le sue parole Jurgen Klopp si esprime in maniera decisa in merito alla Super League: le sue parole alla BBC. «Sono della stessa opinione sulla Super League . È difficile, le persone non sono felici e io non sono coinvolto. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions League. Mi piace l’idea che il West Ham ci possa giocare. Ricordate: la cosa più importante delle squadre sono i tifosi e dobbiamo far sì che nulla li ostacoli. Capisco la rabbia dei fan a causa della Super League . Non so esattamente perché lo abbiano fatto i 12 club. Ma … è sempre “più ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Jurgencommenta la volontà di lasciare il Liverpool qualora si realizzasse il progetto della: le sue parole Jurgensi esprime in maniera decisa in merito alla: le sue parole alla BBC. «Sono della stessa opinione sulla. È difficile, le persone non sono felici e io non sono coinvolto. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions. Mi piace l’che il West Ham ci possa giocare. Ricordate: la cosa più importante delle squadre sono i tifosi e dobbiamo far sì che nulla li ostacoli. Capisco la rabbia dei fan a causa della. Non so esattamente perché lo abbiano fatto i 12 club. Ma … è sempre “più ...

