Katie Holmes | i primi 15 anni di Suri Cruise in una bellissima foto mamma e figlia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ogni anno, puntuale, Katie Holmes pubblica una foto. Sua figlia, Suri, non compare mai per intero. Quel che si vede è un dettaglio del viso, una nuca ritratta da lontano, mani, occhi. Un sorriso. L’attrice, che nel 2012, all’indomani del divorzio di Tom Cruise, ha lasciato Los Angeles per trovare una sua normalità nella più riservata New York, è sempre cauta nel postare online le immagini della sua bambina. Eppure, ogni 18 aprile, l’amore materno finisce per prevalere sul bisogno di privacy, e Suri, di sguincio, torna a riempire il profilo Instagram della madre più famosa.