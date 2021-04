Kanye West, Azealia Banks vuole un figlio da lui: la bizzarra proposta (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo il suo divorzio da Kim Kardashian pare che Kanye West voglia frequentare un’artista che “parla il suo stesso linguaggio“. Azealia Banks si è proposta, ovviamente a modo suo. La rapper ha condiviso un articolo sul collega ed ha scritto: “Sono io ragazzi. La potente entità del demone nero che aspetta nelle mie ovaie e nel testicolo di Kanye, sto finalmente per essere scatenata nel mondo. Tutti voi ne**i andrete in prigione. Voglio essere la madre del bambino completamente africano di Azelia e Kanye. Potremmo avere un figlio del Sagittario. Daremo così uno scossone al mondo dell’arte“. Dite quello che vi pare ma io amo follemente questa donna. Non so se sia seria e creda davvero a quello che dice sui suoi colleghi, ma è tutto così surreale che non ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo il suo divorzio da Kim Kardashian pare chevoglia frequentare un’artista che “parla il suo stesso linguaggio“.si è, ovviamente a modo suo. La rapper ha condiviso un articolo sul collega ed ha scritto: “Sono io ragazzi. La potente entità del demone nero che aspetta nelle mie ovaie e nel testicolo di, sto finalmente per essere scatenata nel mondo. Tutti voi ne**i andrete in prigione. Voglio essere la madre del bambino completamente africano di Azelia e. Potremmo avere undel Sagittario. Daremo così uno scossone al mondo dell’arte“. Dite quello che vi pare ma io amo follemente questa donna. Non so se sia seria e creda davvero a quello che dice sui suoi colleghi, ma è tutto così surreale che non ...

