Juventus Under 23: Riccardo Capellini positivo al Coronavirus (Di lunedì 19 aprile 2021) “Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi, Riccardo Capellini è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra“. Questo è il contenuto del comunicato ufficiale divulgato dalla Juventus, concernente la positività al Coronavirus di Riccardo Capellini. Il giovane calciatore italiano milita tra le fila della compagine Under 23, dunque nel campionato di Serie C 2020/2021. L’effettivo bianconero dovrà rispettare un periodo di isolamento fiduciario, sottoponendosi alle cure del ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi,è risultatoal Covid-19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra“. Questo è il contenuto del comunicato ufficiale divulgato dalla, concernente la positività aldi. Il giovane calciatore italiano milita tra le fila della compagine23, dunque nel campionato di Serie C 2020/2021. L’effettivo bianconero dovrà rispettare un periodo di isolamento fiduciario, sottoponendosi alle cure del ...

Advertising

JuventusFCYouth : COVID 19 - Positività calciatore Under 23: - sportface2016 : #Juventus, Riccardo #Capellini positivo al #Coronavirus - MCalcioNews : Juventus Under 23, Riccardo Capellini positivo al Covid-19. Il comunicato - jup1897 : RT @JuventusFCYouth: COVID 19 - Positività calciatore Under 23: - TV7Benevento : Covid: Juventus, positivo giocatore dell'Under 23... -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Under Under 17 A e B: Juve e Genoa regine dei derby, super Cremonese contro l'Inter Crotone e Lecce a punteggio pieno lunedì 19 aprile 2021 Prima vittoria nella nuova fase del Campionato Under 17 per la Juventus di mister Pedone, che nel derby della Mole si impone per 3 - 1 sul ...

Genoa in forma a Milano, ora testa al Benevento ...vantaggio del Milan con il sfortunato autogol del giovane attaccante della nazionale italiana Under ... passando dal 4 - 1 al 4 - 3 e battuto la Juventus a domicilio. Serviranno attenzione e concretezza ...

Juventus-Torino Under 17 3-1: successo bianconero, Doratiotto super Juventus News 24 Covid: Juventus, positivo giocatore dell'Under 23 Torino, 19 apr. - (Adnkronos) - Il giocatore della Juventus Under 23 Riccardo Capellini è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il club ...

Giudice Sportivo Serie C: un calciatore della Juventus U23 entra in diffida Sono arrivate le decisione del Giudice Sportivo di Serie C dopo l’ultima giornata di campionato. Andrea Brighenti è stato ammonito nel corso del match tra Renate e Juventus Under 23, con l’attaccante ...

Crotone e Lecce a punteggio pieno lunedì 19 aprile 2021 Prima vittoria nella nuova fase del Campionato17 per ladi mister Pedone, che nel derby della Mole si impone per 3 - 1 sul ......vantaggio del Milan con il sfortunato autogol del giovane attaccante della nazionale italiana... passando dal 4 - 1 al 4 - 3 e battuto laa domicilio. Serviranno attenzione e concretezza ...Torino, 19 apr. - (Adnkronos) - Il giocatore della Juventus Under 23 Riccardo Capellini è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il club ...Sono arrivate le decisione del Giudice Sportivo di Serie C dopo l’ultima giornata di campionato. Andrea Brighenti è stato ammonito nel corso del match tra Renate e Juventus Under 23, con l’attaccante ...