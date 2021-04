Juventus-Parma | probabili formazioni e in tv

(Di lunedì 19 aprile 2021) La Serie A torna nuovamente in campo con l’ultimo turno infrasettimanale della stagione valido per la trentaduesima giornata del campionato italiano 2020/2021. Una delle sfide in programma è, mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 I bianconeri sono reduci dalla pesante sconfitta di Bergamo che li ha fatti scivolare al quarto posto e devono assolutamente vincere per conservare almeno questo piazzamento al fine di qualificarsi per la prossima Champions League. I gialloblù sono con l’acqua alla gola, specie dopo la sconfitta di Cagliari, e la sfida contro i campioni d’Italia rappresenta la classifica ultima spiaggia per evitare una retrocessione quai certa.: quali saranno le? Pirlo potrebbe apportare un paio di cambi visto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Parma

... Milan esaprebbero già di non disputare . Nessuna società ha inteso sbottonarsi più di ...adulti nel sogno fanciullesco di vedere il Torino l'Atalanta il Napoli la Lazio la Roma ilil ...Le dodici società sono: per l'Italia Inter,e Milan; per l'Inghilterra Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham; per la Spagna Atletico Madrid, Barcellona ...Un punto val bene uno scudetto, tre punti (forse) blindano la Champions. Inter e Milan accolgono con sorrisi a tutto tondo i responsi della 31esima giornata. Nonostante i nerazzurri abbiano interrotto ...La Juventus ospita il Parma in una gara valevole per la 32ª giornata di Serie A. Le info su formazioni e come seguire la partita in tv e in streaming.