Juventus, nessuna lesione per Chiesa: elongazione alla coscia sinistra (Di lunedì 19 aprile 2021) Buone notizie per la Juventus dall’infermeria. Federico Chiesa, uscito anzitempo dal Gewiss Stadium durante la sfida poi persa contro l’Atalanta, non ha riportato lesioni muscolari. Gli esami svolti al J Medical hanno messo in luce una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, come spiega il club bianconero in un comunicato ufficiale in cui si specifica come il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Buone notizie per ladall’infermeria. Federico, uscito anzitempo dal Gewiss Stadium durante la sfida poi persa contro l’Atalanta, non ha riportato lesioni muscolari. Gli esami svolti al J Medical hanno messo in luce unaa carico dei muscoli ischio-crurali della, come spiega il club bianconero in un comunicato ufficiale in cui si specifica come il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Juventus, nessuna lesione per #Chiesa: elongazione alla coscia sinistra - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Nessuna lesione muscolare per Federico #Chiesa. L'attaccante rimane in dubbio per la sfida contro il #Parma. #Juven… - GruppoEsperti : #Juventus, nessuna lesione per #Chiesa: l'ala bianconera salterà comunque il turno infrasettimanale contro il #Parma #Fantacalcio - _Introducing_me : RT @AJGNewsOfficial: ?? Nessuna lesione muscolare per Federico #Chiesa. L'attaccante rimane in dubbio per la sfida contro il #Parma. #Juven… - AJGNewsOfficial : ?? Nessuna lesione muscolare per Federico #Chiesa. L'attaccante rimane in dubbio per la sfida contro il #Parma. #Juventus -