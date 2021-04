Juventus: Chiesa al J Medical per accertamenti (Di lunedì 19 aprile 2021) Federico Chiesa è uscito poco fa dal J Medical dopo gli esami di rito per l’infortunio di ieri nella sfida tra Atalanta e Juventus Al 58? della sfida di ieri tra Atalanta e Juventus Federico Chiesa ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Danilo. L’esterno della Juventus ha sentito un fastidio muscolare ma potrebbe essersi fermato in tempo. Pochi minuti fa l’ala azzurra è uscita sal J Medical per le visite di rito. Presto conosceremo l’entità dell’infortunio e quindi se Chiesa riuscirà a recuperare per la sfida di mercoledì sera con il Parma. #Chiesa lascia il J Medical dopo aver concluso gli esami post #AtalantaJuve pic.twitter.com/TUidiU9wIU — JuventusNews24.com (@junews24com) April 19, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Federicoè uscito poco fa dal Jdopo gli esami di rito per l’infortunio di ieri nella sfida tra Atalanta eAl 58? della sfida di ieri tra Atalanta eFedericoha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Danilo. L’esterno dellaha sentito un fastidio muscolare ma potrebbe essersi fermato in tempo. Pochi minuti fa l’ala azzurra è uscita sal Jper le visite di rito. Presto conosceremo l’entità dell’infortunio e quindi seriuscirà a recuperare per la sfida di mercoledì sera con il Parma. #lascia il Jdopo aver concluso gli esami post #AtalantaJuve pic.twitter.com/TUidiU9wIU —News24.com (@junews24com) April 19, ...

