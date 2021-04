Juventus: boom in Borsa (+17,8%), effetto annuncio Superlega (Di lunedì 19 aprile 2021) effetto Superlega per la Juventus a Piazza Affari: l'annuncio dell'accordo per la nascita di una nuova competizione calcistica riservata a 20 top club europei ha messo le ali al titolo che ha chiuso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021)per laa Piazza Affari: l'dell'accordo per la nascita di una nuova competizione calcistica riservata a 20 top club europei ha messo le ali al titolo che ha chiuso ...

