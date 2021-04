IWONDERFULL | dal22 aprile dal reportage di guerra | al fumetto surrealista

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il film della settimana– piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, realizzata in partnership con MYmovies.it, è Ancora un giorno, documentario d’animazione vincitore dello European Film Award. In Prima Visione sulla piattaforma arriva Per nessuna buona ragione, vita e arte di Ralph Steadman, grande illustratore inglese. Che tipo di film è Ancora un giorno? La storia di Kapu?ci?ski è un’opera storica e morale. Kapu?ci?ski si trova, nel suo viaggio, di fronte a un terribile dilemma tra il dovere di cronista e la responsabilità morale, scelta che cambierebbe inevitabilmente la sua vita, ma soprattutto quella di una nazione intera, con conseguenze tremende per migliaia di persone. I registi Raúl de la Fuente e Damian Nenow, nell’alternare il disegno al live action delle interviste documentarie, raggiungono un obiettivo che molti ...