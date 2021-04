Italia-Irlanda, Finale 3°-4° posto Sei Nazioni rugby donne: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Sei Nazioni femminile sta per concludersi: l’Italia, che ha chiuso la Pool A alle spalle dell’Inghilterra e davanti alla Scozia, si giocherà il terzo posto Finale nel torneo con l’Irlanda, seconda classificata nella Pool B, sabato 24 aprile. Il match si giocherà a Parma ed avrà inizio alle ore 13.00. L’Irlanda ha perso con la Francia e vinto con il Galles. Il match tra Italia ed Irlanda, così come è stato per gli altri due incontri delle azzurre, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre le altre due finali del torneo saranno trasmesse in streaming su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’Italia. LE CLASSIFICHE DELLE POOL DEL SEI Nazioni ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Seifemminile sta per concludersi: l’, che ha chiuso la Pool A alle spalle dell’Inghilterra e davanti alla Scozia, si giocherà il terzonel torneo con l’, seconda classificata nella Pool B, sabato 24 aprile. Il match si giocherà a Parma ed avrà inizio alle ore 13.00. L’ha perso con la Francia e vinto con il Galles. Il match traed, così come è stato per gli altri due incontri delle azzurre, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre le altre due finali del torneo saranno trasmesse insu Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’. LE CLASSIFICHE DELLE POOL DEL SEI...

