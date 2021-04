Israele, tolto l’obbligo di mascherina all’aperto per la prima volta da un anno: ecco il ritorno alla normalità a Tel Aviv – Video (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Israele torna, lentamente, alla normalità grazie all’intensa campagna di vaccinazione. A Tel Aviv e nel resto del Paese, infatti, è stato tolto l’obbligo di mascherina all’aperto per la prima volta da un anno. Così bar, ristoranti, spiagge e aree verdi si sono immediatamente riempiti. In Israele, secondo gli ultimi dati, oltre il 54% della popolazione ha ricevuto il vaccino anti-Covid. l’obbligo di indossare dispositivi di protezione resta però per i locali al chiuso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) L’torna, lentamente,grazie all’intensa campagna di vaccinazione. A Tele nel resto del Paese, infatti, è statodiper lada un. Così bar, ristoranti, spiagge e aree verdi si sono immediatamente riempiti. In, secondo gli ultimi dati, oltre il 54% della popolazione ha ricevuto il vaccino anti-Covid.di indossare dispositivi di protezione resta però per i locali al chiuso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

mario_altissimo : Israele festeggia il primo giorno senza mascherine. Sarebbe bello ci aggiornassero anche sulle condizioni di quelli… - romatorino : RT @Teodoricoflavio: @noitre32 Si ma le TV questo non lo dicono anzi per gli ebeti che ci cascano Israele ha tolto le mascherine all'aperto… - Pietro_Otto : RT @Teodoricoflavio: @noitre32 Si ma le TV questo non lo dicono anzi per gli ebeti che ci cascano Israele ha tolto le mascherine all'aperto… - Teodoricoflavio : @noitre32 Si ma le TV questo non lo dicono anzi per gli ebeti che ci cascano Israele ha tolto le mascherine all'ape… - Failbetter6 : Coprifuoco ristoranti all'aperto. Poi discoteche. E siccome in Israele hanno tolto le mascherine all'aperto.. Anche… -