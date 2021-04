Israele-Grecia, ecco il maxi accordo militare per gli addestratori di Leonardo (Di lunedì 19 aprile 2021) È un accordo “enorme”, secondo il ministero della Difesa d’Israele, quello siglato nel fine settimana con l’omologo di Grecia in campo militare per un valore complessivo di circa 1,37 miliardi di euro. Sono da spalmare su vent’anni, quanto la durata dei servizi che l’israeliana Elbit Systems fornirà alle Forze armate greche. Comprende la creazione di una scuola di volo, con dieci addestratori M-346 realizzati da Leonardo. L’intesa segue il via libera del governo di Atene di inizio gennaio, che aveva già ampiamente svelato i dettagli di un accordo su cui si sommano fattori politici, strategici e commerciali. L’EXPORT militare Ora è arrivato l’accordo governo-governo, il g2g, utile nel settore della Difesa a facilitare export e vendite ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) È un“enorme”, secondo il ministero della Difesa d’, quello siglato nel fine settimana con l’omologo diin campoper un valore complessivo di circa 1,37 miliardi di euro. Sono da spalmare su vent’anni, quanto la durata dei servizi che l’israeliana Elbit Systems fornirà alle Forze armate greche. Comprende la creazione di una scuola di volo, con dieciM-346 realizzati da. L’intesa segue il via libera del governo di Atene di inizio gennaio, che aveva già ampiamente svelato i dettagli di unsu cui si sommano fattori politici, strategici e commerciali. L’EXPORTOra è arrivato l’governo-governo, il g2g, utile nel settore della Difesa a facilitare export e vendite ...

