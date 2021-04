Isola dei Famosi, un nuovo clamoroso arrivo in Honduras: l’annuncio (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo i tanti ritiri ed abbandoni forzati, sull’Isola dei Famosi è pronto a sbarcare un voto noto della tv italiana: di chi si tratta Isola dei Famosi nuovo arrivo (Instagram)L’attuale edizione dell’Isola dei Famosi si sta dimostrando alquanto ‘movimentata’ a causa di diversi abbandoni e di ritiri forzati come quelli di Beppe Braida, Brando Giorgi e soprattutto di Elisa Isoardi (era data tra le possibili vincitrici). Proprio per questo motivo, la produzione starebbe correndo ai ripari provando ad inserire nuove pedine. Emerge da Casa Chi, talk show condotto da Alfonso Signorini sulla web rete 361tv, l’appello dell’ex ballerina Matilde Brandi che ha detto: “Non mi spiacerebbe partecipare all’Isola”. Questa non è stata ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo i tanti ritiri ed abbandoni forzati, sull’deiè pronto a sbarcare un voto noto della tv italiana: di chi si trattadei(Instagram)L’attuale edizione dell’deisi sta dimostrando alquanto ‘movimentata’ a causa di diversi abbandoni e di ritiri forzati come quelli di Beppe Braida, Brando Giorgi e soprattutto di Elisa Isoardi (era data tra le possibili vincitrici). Proprio per questo motivo, la produzione starebbe correndo ai ripari provando ad inserire nuove pedine. Emerge da Casa Chi, talk show condotto da Alfonso Signorini sulla web rete 361tv, l’appello dell’ex ballerina Matilde Brandi che ha detto: “Non mi spiacerebbe partecipare all’”. Questa non è stata ...

IsolaDeiFamosi : Buon inizio settimana a tutti. Per fortuna stasera ci vediamo con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - 97_sukhi : L'isola dei noiosii Tombino dovresti pagarci #aperitivocontommy - ilmio3go : #Isola Chissà perché i video dei modi bruschi di Francesca ci sono, ma quelli dell’ira funesta di Beatrice no. -