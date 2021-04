Isola Dei Famosi: Ubaldo contro Vera (Di lunedì 19 aprile 2021) La puntata numero dieci si è aperta con tante novità ma anche con i soliti numerosi scontri. In particolare a sollevare molte polemiche è stata Vera Gemma, che è diventata una specie di leader del gruppo composto da lei, Fariba, Miryea e Beatrice. Con Ubaldo, così, ormai è scontro aperto. Tutti vivono sulla stessa playa, più o meno felici. La pace, però, non è destinata a durare, come Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) La puntata numero dieci si è aperta con tante novità ma anche con i soliti numerosi scontri. In particolare a sollevare molte polemiche è stataGemma, che è diventata una specie di leader del gruppo composto da lei, Fariba, Miryea e Beatrice. Con, così, ormai è saperto. Tutti vivono sulla stessa playa, più o meno felici. La pace, però, non è destinata a durare, come Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Buon inizio settimana a tutti. Per fortuna stasera ci vediamo con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? #Isola - MediasetPlay : Decima puntata dell'#Isola dei Famosi: anche questa sera le donne saranno protagoniste assolute. Siete sintonizzati… - Melissa90482321 : @chiaretta98 Forse stai guardando l’isola dei famosi Spagnola, prova su Canale 5 - AgenderBane : RT @ninettamia_: Raga vi do uno spoiler: Akash sarà ospite al punto Z perché... è.... un concorrente eliminato.... dell’isola dei famosi ??… -