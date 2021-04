Isola dei Famosi oggi, la puntata di stasera è attesissima: il motivo (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova attesissima puntata dell’Isola stasera, tanti colpi di scena in diretta. Capiamo chi sono i naufraghi al televoto e chi verrà eliminato stasera torna su Canale Cinque una nuova imperdibile… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuovadell’, tanti colpi di scena in diretta. Capiamo chi sono i naufraghi al televoto e chi verrà eliminatotorna su Canale Cinque una nuova imperdibile… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - siwel44it : RT @Moonlightshad1: Il #19aprile di 60 anni fa alla Baia dei Porci il popolo cubano sventò l'invasione dell'isola organizzata dagli USA pra… - HastaSemper : RT @Moonlightshad1: Il #19aprile di 60 anni fa alla Baia dei Porci il popolo cubano sventò l'invasione dell'isola organizzata dagli USA pra… - Miranda30388890 : RT @kpopWorldITALY: La #JYP conferma che le #TWICE è nelle fasi finali dei preparativi per il #comeback, infatti il gruppo attualmente sta… -