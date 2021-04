Isola dei Famosi | manovre in corso per salvare Fariba Tehrani | il motivo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Si preannuncia caldo, caldissimo, il decimo live dell’deiedizione 2021, cuore della puntata in programma la sera di lunedì 19 aprile l’esito del televoto trae Beatrice Marchetti. Un televoto che condizionerà gli scenari futuri. Vediamo perchè Sarà un live al calor bianco quello dell’deiin programma la sera di lunedì 19 aprile su Canale 5. Un live nel quale l’eliminazione al televoto di una trae Beatrice Marchetti potrebbe segnare in maniera decisiva il resto della competizione. Vediamo perché. Come si evince dal video postato sul sito ufficiale del reality show Playa Reunion è ormai nettamente divisa tra il gruppo delle Valchirie composto da Vera Gemma, Miryea Stabile, ...

Sono stati invitati anche i sindaci dei comuni iblei e la deputazione nazionale e regionale. "... Chiediamo che il governo dell'Isola si faccia carico delle difficoltà atroci di un settore che e' ...Se mi dici L'Isola dei Famosi ti dico subito di no. Temptation Island non so. Mi hai un po' spiazzata con questa domanda. Ma perché uno si deve andare a cercare i problemi quando non ce li ha? ' ...La partecipazione di Veleria Marini all'isola dei famosi iberica è un successo e dopo una litigata con una concorrente fa un gesto che spiazza ...