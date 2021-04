Isola dei Famosi, giallo sulla partecipazione di Ignazio Moser: tra Moser e lo sbarco alle Honduras c’è Cecilia Rodriguez (Di lunedì 19 aprile 2021) È giallo sulla presunta e affatto confermata partecipazione di Ignazio Moser in quel dell’Isola dei Famosi in qualità di naufrago pronto a sbarcare in corsa alle Honduras laddove la fame inizia a mietere i primi equilibri. La situazione nella Palapa non è delle migliori nemmeno dal punto di vista tecnico, con la produzione in questo momento occupata a trovare una strategia vincente per evitare nuovi mancati appuntamenti dovuti alla compresenza di Supervivientes, ma anche soprattutto impegnata nella ricerca di nuove personalità per fronteggiare gli improvvisi abbandoni. Ignazio Moser, ex del Grande Fratello Vip, sembrava essere un cavallo di battaglia pronto da ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Èpresunta e affatto confermatadiin quel dell’deiin qualità di naufrago pronto a sbarcare in corsaladdove la fame inizia a mietere i primi equilibri. La situazione nella Palapa non è delle migliori nemmeno dal punto di vista tecnico, con la produzione in questo momento occupata a trovare una strategia vincente per evitare nuovi mancati appuntamenti dovuti alla compresenza di Supervivientes, ma anche soprattutto impegnata nella ricerca di nuove personalità per fronteggiare gli improvvisi abbandoni., ex del Grande Fratello Vip, sembrava essere un cavallo di battaglia pronto da ...

