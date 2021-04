Isola dei Famosi, clamorosa novità: in arrivo una nuova “playa”, cosa accadrà lì? (Di lunedì 19 aprile 2021) Le anticipazioni della puntata di questa sera. Manca pochissimo ad una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Ilary Blasi. Si tornerà in diretta dopo la L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Le anticipazioni della puntata di questa sera. Manca pochissimo ad unapuntata de L’dei. Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Ilary Blasi. Si tornerà in diretta dopo la L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Buon inizio settimana a tutti. Per fortuna stasera ci vediamo con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - alfadixit : @GiancarloDeRisi La destra tifa per la mafia,il razzismo, il fascismo, l'evasione fiscale, l'ignoranza antiscientif… - infoitcultura : Isola dei Famosi stasera: Ilary Blasi annuncia un cambiamento e chi esce -