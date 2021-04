Isola dei famosi | cambio di look per Iva Zanicchi | avete visto? | Immagini incredibili

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Incredibiledi Ivaa L’dei? Questesono! Iva(Getty Images)La celebre cantante è ormai diventata sempre più amata dagli italiani, anche grazie al ruolo di opinionista a L’dei. Laè affiancata dalla cantante Elettra Lamborghini e dall’influencer, nonchè vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, per commentare tutte le avventure dei naufraghi nello storico reality condotto da Ilary Blasi. Come ogni lunedì, su Canale 5 andranno in onda lesfide tra i vip in Honduras, con la consueta eliminazione settimanale. La cantante emiliana ...