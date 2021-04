Isola dei Famosi, cambia tutto: annuncio di Ilary Blasi questa sera (Di lunedì 19 aprile 2021) In arrivo importanti novità per L’Isola dei Famosi. questa sera Ilary Blasi annuncerà il grande cambiamento per la trasmissione questa sera in prima serata andrò in onda, come consuetudine, la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 aprile 2021) In arrivo importanti novità per L’deiannuncerà il grandemento per la trasmissionein primata andrò in onda, come consuetudine, la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Buon inizio settimana a tutti. Per fortuna stasera ci vediamo con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MauroMandrioli : Nel suo romanzo L’isola dei fucili, Ghosh mette in pratica il suo stesso consiglio: la letteratura deve dare un ruo… - AndreaDianetti : Vi aspetto stasera insieme a @Valeriangione alle 20:45 per commentare con tanti ospiti la nuova puntata dell'isola… -