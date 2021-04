Isola dei famosi | Brando Giorgi | dopo l’operazione agli occhi | ecco il video messaggio dell’attore

Leggi su donnapop

(Di lunedì 19 aprile 2021)si è dovuto ritirare dall’deiper essersi ferito, proprio come è successo ad Elisa Isoardi. Il naufrago ha subìto un distacco della retina ed è stato rispedito in Italia per essere operato d’urgenza.l’intervento, comunque, l’attore ha fatto unper rassicurare i suoi fan.sta...