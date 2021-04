Isola Dei Famosi, Beatrice eliminata (Di lunedì 19 aprile 2021) Fariba e Beatrice erano le nominate di questa sera. A farla franca è stata proprio la mamma di Giulia Salemi ma per Beatrice l’avventura potrebbe non essere finita qui. La giovane, infatti, ha la possibilità di iniziare un nuovo capitolo su una nuova Isola: Playa Imboscata. Le più nominate della scorsa puntata sono state Fariba e Beatrice. Le due, dopo i numerosi scontri, sono state votate dalla maggior parte dei loro compagni, che non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Fariba eerano le nominate di questa sera. A farla franca è stata proprio la mamma di Giulia Salemi ma perl’avventura potrebbe non essere finita qui. La giovane, infatti, ha la possibilità di iniziare un nuovo capitolo su una nuova: Playa Imboscata. Le più nominate della scorsa puntata sono state Fariba e. Le due, dopo i numerosi scontri, sono state votate dalla maggior parte dei loro compagni, che non Articolo completo: dal blog SoloDonna

