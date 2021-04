Isola dei Famosi, anticipazioni 19 aprile: Fariba e Beatrice a rischio eliminazione (Di lunedì 19 aprile 2021) Continua l’appuntamento con il reality show l’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi, che stasera lunedì 19 aprile 2021, in prima serata su Canale 5 andrà in onda con una nuovissima puntata, che si preannuncia già da ora ricca di clamorosi colpi di scena. Gli equilibri del gruppo, da qualche giorno si sono rotti, ed i naufraghi hanno iniziato a formare i primi schieramenti. A generare ulteriore scompiglio è stato il ritorno sull’Isola di Vera Gemma e Miryea Stabile, che hanno instaurato il gran bel felling solamente con Beatrice Marchetti e Fariba. Isola dei Famosi, anticipazioni 19 aprile Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 19 aprile 2021) Continua l’appuntamento con il reality show l’deicondotto da Ilary Blasi, che stasera lunedì 192021, in prima serata su Canale 5 andrà in onda con una nuovissima puntata, che si preannuncia già da ora ricca di clamorosi colpi di scena. Gli equilibri del gruppo, da qualche giorno si sono rotti, ed i naufraghi hanno iniziato a formare i primi schieramenti. A generare ulteriore scompiglio è stato il ritorno sull’di Vera Gemma e Miryea Stabile, che hanno instaurato il gran bel felling solamente conMarchetti edei19Questa sera, lunedì 192021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell’dei ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Buon inizio settimana a tutti. Per fortuna stasera ci vediamo con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - alfadixit : @GiancarloDeRisi La destra tifa per la mafia,il razzismo, il fascismo, l'evasione fiscale, l'ignoranza antiscientif… - infoitcultura : Isola dei Famosi stasera: Ilary Blasi annuncia un cambiamento e chi esce -