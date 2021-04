Isola dei Famosi 2021 | puntata 19-4-2021 | lo sbarco di Ignazio Moser e le liti feroci

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 aprile 2021) La nuovadell’deiche andrà in onda stasera in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, vedrà un nuovo clamoroso. Quasi certamente, infatti, proprio nellaodierna Ilary Blasi introdurrà un nuovo naufrago: si tratta di, la cui presenza nel reality show più avventuriero della televisione italiana è ormai certa. Non è chiaro però se Ilary si collegherà conin hotel o se invece lo farà sbarcare direttamente stasera. Né la produzione né il diretto interessato hanno fatto sapere infatti se la quarantena obbligatoria prima delloè già finita oppure no. Nel secondo caso,farà la ...