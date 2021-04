Isola dei Famosi 2021, eliminato: Fariba Tehrani o Beatrice Marchetti? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e nuovo eliminato in vista. Questa sera torna l’appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi e con la presenza in studio di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nei panni di opinionisti. Fariba Tehrani, e Beatrice Marchetti rischiano di lasciare il reality show: chi di loro si salverà e chi invece dovrà abbandonare il gioco? Ecco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova puntata dell’deie nuovoin vista. Questa sera torna l’appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi e con la presenza in studio di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nei panni di opinionisti., erischiano di lasciare il reality show: chi di loro si salverà e chi invece dovrà abbandonare il gioco?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

