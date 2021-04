Isola dei famosi 2021, chi sarà l’eliminato tra Beatrice e Fariba? I risultati dei sondaggi (Di lunedì 19 aprile 2021) Ecco chi potrebbe essere il prossimo eliminato dell’Isola dei famosi 2021 secondo i sondaggi di Nonsolo.tv: al televoto Fariba e Beatrice Questa sera, lunedì 19 aprile è in onda su Canale 5, la puntata de L’Isola dei famosi 2021. Dopo la puntata registrata di giovedì scorso per via del debutto di Supervivientes, si è tornati alla diretta regolare. Durante la puntata, ci sarà il nuovo eliminato, tra Beatrice Marchetti e Fariba Therani. Una delle due naufraghe, finite al televoto, dovrà abbandonare la Palapa. In attesa del verdetto, noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram come da tradizione. Stando a quanto rivelano i ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) Ecco chi potrebbe essere il prossimo eliminato dell’deisecondo idi Nonsolo.tv: al televotoQuesta sera, lunedì 19 aprile è in onda su Canale 5, la puntata de L’dei. Dopo la puntata registrata di giovedì scorso per via del debutto di Supervivientes, si è tornati alla diretta regolare. Durante la puntata, ciil nuovo eliminato, traMarchetti eTherani. Una delle due naufraghe, finite al televoto, dovrà abbandonare la Palapa. In attesa del verdetto, noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato uno su Instagram come da tradizione. Stando a quanto rivelano i ...

