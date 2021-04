Isola: come sta Brando Giorgi? Le prime parole dopo l’operazione (Di lunedì 19 aprile 2021) E se di Elisa Isoardi non sappiamo praticamente nulla, Brando Giorgi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute attuali dopo il distacco della retina e l’operazione dello scorso sabato che lo ha costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi: Brando Giorgi è stato operato, ecco come sta Scusatemi se ho gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 aprile 2021) E se di Elisa Isoardi non sappiamo praticamente nulla,ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute attualiil distacco della retina edello scorso sabato che lo ha costretto ad abbandonare l’dei Famosi.dei Famosi:è stato operato, eccosta Scusatemi se ho gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

