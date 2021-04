Isola a pezzi, d’Urso scricchiola, Ceran incinta: le 20 news della settimana (Di lunedì 19 aprile 2021) Chi ha ritrovato l’amore? Si sussurra che Mario Balotelli e Dayane Mello si stiano frequentando ‘seriamente’, lontano dai riflettori. Chi Magazine ha fatto riesplodere il gossip assicurando che i due si stanno frequentando. Che sia la volta buona? A proposito di nuove coppie, sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha spifferato che Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone, entrambi ex di Belen, hanno allacciato delle love story: il primo con l’ex corteggiatrice di UeD Soleil Sorge, il secondo con una modella sudamericana, Carmen Victoria Rodriguez. Molto rumore anche per le dichiarazioni rilasciate da Asia Argento e Morgan su Clubhouse, il social network vocale a cui si accede per invito sui dispositivi Apple. Il cantautore e l’attrice, rispettivamente 48 e 45 anni, hanno rievocato la loro love story, tornando sui motivi che l’hanno fatta ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Chi ha ritrovato l’amore? Si sussurra che Mario Balotelli e Dayane Mello si stiano frequentando ‘seriamente’, lontano dai riflettori. Chi Magazine ha fatto riesplodere il gossip assicurando che i due si stanno frequentando. Che sia la volta buona? A proposito di nuove coppie, sempre ille diretto da Alfonso Signorini, ha spifferato che Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone, entrambi ex di Belen, hanno allacciato delle love story: il primo con l’ex corteggiatrice di UeD Soleil Sorge, il secondo con una mosudamericana, Carmen Victoria Rodriguez. Molto rumore anche per le dichiarazioni rilasciate da Asia Argento e Morgan su Clubhouse, il social network vocale a cui si accede per invito sui dispositivi Apple. Il cantautore e l’attrice, rispettivamente 48 e 45 anni, hanno rievocato la loro love story, tornando sui motivi che l’hanno fatta ...

