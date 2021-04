Isabella Conti, sindaco Iv di San Lazzaro: "Corro alle primarie per Bologna" (Di lunedì 19 aprile 2021) “Scelgo di partecipare alle primarie di coalizione di centrosinistra perché il centrosinistra è la mia casa, il mio mondo, la mia storia, sono i miei valori”: così Isabella Conti scioglie la riserva e annuncia la sua candidatura a sindaco di Bologna in vista delle elezioni comunali di ottobre. Attuale sindaco di San Lazzaro, ex Pd passata ad Italia Viva, Conti era stata recentemente proposta dallo stesso Matteo Renzi. La corsa alla guida di Palazzo d’Accursio, sarà però senza simbolo di partito da “indipendente”. “Lo voglio fare con una candidatura e un progetto politico senza bandiere, senza simboli - spiega Conti in una diretta Fb - trasversale e indipendente come lo è un sindaco quando si trova in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) “Scelgo di parteciparedi coalizione di centrosinistra perché il centrosinistra è la mia casa, il mio mondo, la mia storia, sono i miei valori”: cosìscioglie la riserva e annuncia la sua candidatura adiin vista delle elezioni comunali di ottobre. Attualedi San, ex Pd passata ad Italia Viva,era stata recentemente proposta dallo stesso Matteo Renzi. La corsa alla guida di Palazzo d’Accursio, sarà però senza simbolo di partito da “indipendente”. “Lo voglio fare con una candidatura e un progetto politico senza bandiere, senza simboli - spiegain una diretta Fb - trasversale e indipendente come lo è unquando si trova in ...

