“Io vivo tra i topi ma mio figlio vip è miliardario e mi ha abbandonato”. Le parole disperate della madre del famoso personaggio: “Non ce la faccio più”. Di chi si tratta (Di lunedì 19 aprile 2021) Questa storia, che risale a qualche anno fa, ha raccolto la testimonianza dell’allora 46enne Rocío Agudo Durán, madre dell’attaccante Manuel Agudo Durán, meglio noto come Nolito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nolito 9 (@nolitoo10) Lui è un calciatore miliardario, lei una donna costretta a vivere in una casa modesta, dopo aver lottato per anni con la dipendenza da eroina. “Mio figlio calciatore milionario, mentre io vivo in una topaia” La donna ha raccontato la sua versione dei fatti, mettendo in luce il rapporto, orami assente, con il figlio famoso: Mio figlio è miliardario, ma mi ha abbandonato. Lotto da sola per rifarmi una vita. A quanto pare, il ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 19 aprile 2021) Questa storia, che risale a qualche anno fa, ha raccolto la testimonianza dell’allora 46enne Rocío Agudo Durán,dell’attaccante Manuel Agudo Durán, meglio noto come Nolito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nolito 9 (@nolitoo10) Lui è un calciatore, lei una donna costretta a vivere in una casa modesta, dopo aver lottato per anni con la dipendenza da eroina. “Miocalciatore milionario, mentre ioin una topaia” La donna ha raccontato la sua versione dei fatti, mettendo in luce il rapporto, orami assente, con il: Mio, ma mi ha. Lotto da sola per rifarmi una vita. A quanto pare, il ...

Advertising

WeCinema : Week end col cinema: Via al count down per la notte degli Oscar®. Anche Brad Pitt tra i protagonisti della serata e… - mickycaruso : RT @ElioLannutti: Gratteri: «A volte mi sorprendo di essere ancora vivo. La terra è il mio psichiatra» Lo speciale della Cbs sulla ‘ndrangh… - SimiWonderland : RT @VaniaDelli: Sono avvolta dai ricordi e vivo un sogno di malinconia. E' diversa, struggente ma intensa come quando tutto avevo davanti,… - _Zapatone17 : RT @matteo_milan91: Quando la Uefa non permetteva ai club di crescere con regole dittatoriali andava tutto bene, salvo poi permettere tutto… - LeoAmbro999 : RT @matteo_milan91: Quando la Uefa non permetteva ai club di crescere con regole dittatoriali andava tutto bene, salvo poi permettere tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : vivo tra Giù a Genova case dighe Begato. Bucci: 'basta zone ghetto' ... ha dato il primo colpo a una delle due "dighe" di Begato ed è così che è entrata nel vivo la ... Al posto delle dighe sorgeranno 55 appartamenti, costruiti secondo un sistema abitativo innovativo, tra ...

Al via all'ospedale Maggiore le vaccinazioni per i pazienti ad alto rischio allergologico "E' un servizio reso possibile grazie al lavoro di squadra tra noi allergologi e l'equipe di ... ricorrendo ad opportuni test in vitro o in vivo che consentiranno loro di aver più chiare le possibili ...

Riapertura sale e eventi dal vivo: tra polemiche e proposte Sentieri Selvaggi Al Comune il centrodestra fa quadrato, nel mirino sindaco e assessori Sul tavolo c’è ancora l’ipotesi di una nuova mozione di sfiducia, su cui il centrodestra inizia a ragionare in attesa di indicazioni più precise dalla Regione, ma intanto l’opposizione affila le armi ...

Bologna, Isabella Conti: «Mi candido alle primarie del centrosinistra» La sindaca di San Lazzaro, esponente di Italia Viva: «Sarà una corsa senza bandiere e senza simboli». Le elezioni comunali sono previste in autunno ...

... ha dato il primo colpo a una delle due "dighe" di Begato ed è così che è entrata nella ... Al posto delle dighe sorgeranno 55 appartamenti, costruiti secondo un sistema abitativo innovativo,..."E' un servizio reso possibile grazie al lavoro di squadranoi allergologi e l'equipe di ... ricorrendo ad opportuni test in vitro o inche consentiranno loro di aver più chiare le possibili ...Sul tavolo c’è ancora l’ipotesi di una nuova mozione di sfiducia, su cui il centrodestra inizia a ragionare in attesa di indicazioni più precise dalla Regione, ma intanto l’opposizione affila le armi ...La sindaca di San Lazzaro, esponente di Italia Viva: «Sarà una corsa senza bandiere e senza simboli». Le elezioni comunali sono previste in autunno ...