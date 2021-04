Inter | Lautaro ha scelto | arriva l’annuncio ufficiale

(Di lunedì 19 aprile 2021) Cambiamento importante perMartinez, anche nell’ottica del rinnovo di contratto che si sta discutendo con l’. In casasi guarda al futuro, e sono diverse anche le questionine da risolvere. Il tutto, ovviamente, volto a tenere competitiva una che si prepara (con ogni probabilità) a vincere lo Scudetto e, come sembra, a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

1 Era nell'aria, ora è ufficiale. L'attaccante dell'Martinez cambia agente: il Toro nerazzurro da oggi è ufficialmente gestito da Alejandro Camano , lo stesso agente che ha in carico gli interesse di Hakimi in Italia. LA NOTA UFFICIALE - ...... rappresentante già di Hakimi La notizia nell'aria da alcuni giorni adesso è ufficiale:Martinez cambia agente. L'attaccante argentino in forza all'ha detto addio ai suoi storici ...Lautaro Martinez ha deciso ufficialmente di cambiare agente e di affidarsi ad Alejandro Camano, il quale cura gli interessi di Achraf Hakimi. L'attaccante argentino ha sancito concretamente la separaz ...Calciomercato Inter: è UFFICIALE, Lautaro Martinez ha cambiato agenti dopo il lungo rapporto con i suoi ex procuratori. Tutti i dettagli ...