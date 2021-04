Ingrossamento del pene: la cronaca insegna cosa non fare; l'esperto risponde alle domande del caso (Di lunedì 19 aprile 2021) Ingrossamento del pene, desiderio maschile di sempre. È notizia fresca fresca di due francesi ubriachi, di 30 e 32 anni, desiderosi di avere un pene più grosso, che hanno cercato su YouTube un tutorial per ingrossare il proprio membro in modo veloce. Ne hanno trovato uno che consigliava di iniettarsi della crema coagulatoria. Detto fatto. Si sono iniettati nei rispettivi peni un intero tubo da 30 g di crema anti ematoma. Nel corso della notte, il pene è diventato loro gradualmente più doloroso e gonfio, tanto da costringerli a raggiungere il dipartimento di dermatologia di emergenza di un ospedale di Strasburgo. Prognosi: edema del pene, condizione che ne prevede il rigonfiamento, per via dei liquidi in eccesso che si accumulano nell'area. I membri infatti erano sì sodi al tatto, ma terribilmente ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 aprile 2021)del, desiderio maschile di sempre. È notizia fresca fresca di due francesi ubriachi, di 30 e 32 anni, desiderosi di avere unpiù grosso, che hanno cercato su YouTube un tutorial per ingrossare il proprio membro in modo veloce. Ne hanno trovato uno che consigliava di iniettarsi della crema coagulatoria. Detto fatto. Si sono iniettati nei rispettivi peni un intero tubo da 30 g di crema anti ematoma. Nel corso della notte, ilè diventato loro gradualmente più doloroso e gonfio, tanto da costringerli a raggiungere il dipartimento di dermatologia di emergenza di un ospedale di Strasburgo. Prognosi: edema del, condizione che ne prevede il rigonfiamento, per via dei liquidi in eccesso che si accumulano nell'area. I membri infatti erano sì sodi al tatto, ma terribilmente ...

