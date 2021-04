Ingenuity: oggi il grande giorno, ecco quando decollerà il mini-elicottero marziano – LA DIRETTA (Di lunedì 19 aprile 2021) Ingenuity: oggi il grande giorno. Il mini-elicottero atterrato su Marte a febbraio insieme a Perseverance è pronto a compiere il suo primo, storico volo sul Pianeta Rosso. Ingenuity e Perseverance, in un render in computer graficaQuella di oggi è una giornata da segnare in rosso sul calendario. Manca ormai pochissimo al primo, storico volo del velivolo atterrato su Marte nel mese di febbraio: Ingenuity. Insieme al rover Perseverance, il mini-elicottero avrà il compito di scandagliare il suolo del pianeta alla ricerca di prove della vita presente o passata, materiali e, ultimo ma non per importanza, scannerizzare e tracciare eventuali percorsi per il rover. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 19 aprile 2021)il. Ilatterrato su Marte a febbraio insieme a Perseverance è pronto a compiere il suo primo, storico volo sul Pianeta Rosso.e Perseverance, in un render in computer graficaQuella diè una giornata da segnare in rosso sul calendario. Manca ormai pochissimo al primo, storico volo del velivolo atterrato su Marte nel mese di febbraio:. Insieme al rover Perseverance, ilavrà il compito di scandagliare il suolo del pianeta alla ricerca di prove della vita presente o passata, materiali e, ultimo ma non per importanza, scannerizzare e tracciare eventuali percorsi per il rover. POTREBBE INTERESSARTI ...

emi_bat : Oggi potrebbe essere il giorno in un oggetto costruito dall'essere umano decollerà e farà un volo su #Marte #Ingenuity #NASA - Talkin_Hawkin : RT @letiziadavoli: Oggi su Marte si vola!!!! ?????? L'appuntamento con la NASA è per le 12.15: ora dell'arrivo delle prime immagini del volo d… - _D_a_s__ : RT @letiziadavoli: Oggi su Marte si vola!!!! ?????? L'appuntamento con la NASA è per le 12.15: ora dell'arrivo delle prime immagini del volo d… - letiziadavoli : Oggi su Marte si vola!!!! ?????? L'appuntamento con la NASA è per le 12.15: ora dell'arrivo delle prime immagini del v… - OltreLignoto : Oggi 19 Aprile Ingenuity farà il suo primo tentativo di volo?? @NASA #Astronomy #MarsHelicopter #Nasa -