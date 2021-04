Ingenuity entra nella storia: è il primo veicolo ad aver volato su un altro pianeta (Di lunedì 19 aprile 2021) La NASA ha ricevuto in perfetto orario i dati telemetrici, le prime immagini e il primo video girato dal rover Perseverance: Ingenuity ha spiccato il volo, librandosi nel cielo di Marte. Pochi secondi, sufficienti per entrare nella storia dell'aviazione.... Leggi su dday (Di lunedì 19 aprile 2021) La NASA ha ricevuto in perfetto orario i dati telemetrici, le prime immagini e ilvideo girato dal rover Perseverance:ha spiccato il volo, librandosi nel cielo di Marte. Pochi secondi, sufficienti perredell'aviazione....

Advertising

dariomasiero : RT @Digital_Day: Ingenuity ce l'ha fatta: è il primo elicottero ad aver volato su Marte aprendo ad una nuova era dell'esplorazione spaziale… - Digital_Day : Ingenuity ce l'ha fatta: è il primo elicottero ad aver volato su Marte aprendo ad una nuova era dell'esplorazione s… - PlanetR7_ : Check out this article: Marte, Mars Helicopter decolla ed entra nella storia: successo per il primo volo del drone-… - sulsitodisimone : RT @MeteoWeb_eu: #Marte, #MarsHelicopter decolla ed entra nella storia: successo per il primo volo del drone-elicottero #Ingenuity - https:… - FulvioGiordano : RT @MeteoWeb_eu: #Marte, #MarsHelicopter decolla ed entra nella storia: successo per il primo volo del drone-elicottero #Ingenuity - https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity entra Le ultime novità su NASA Perseverance e Ingenuity e il suo primo volo su Marte ... Ingenuity e il suo volo Il problema principale è che la prova di volo di Ingenuity non ha ... Ora però si entra nel vivo! Gli ingegneri vogliono essere sicuri dei passaggi e quindi faranno prima dei ...

Marte Ingenuity non vuol dire ingenuità, ma ingegnosità, inventiva. Perseverance invece significa proprio ... Ma che c'entra la fantascienza, che c'entrano i viaggi planetari? C'entrano, anche se non possono ...

Ingenuity entra nella storia: è il primo veicolo ad aver volato su un altro pianeta DDay.it - Digital Day Ingenuity entra nella storia: è il primo veicolo ad aver volato su un altro pianeta La NASA ha ricevuto in perfetto orario i dati telemetrici, le prime immagini e il primo video girato dal rover Perseverance: Ingenuity ha spiccato il volo, librandosi nel cielo di Marte. Pochi secondi ...

Huawei MateBook D 15 e MateBook X Pro in edizione 2021: caratteristiche e prezzi Huawei ha annunciato diverse interessanti promozioni per quanto riguarda i nuovi Huawei MateBook D 15 e MateBook X Pro. Le edizioni 2021 si basano su piattaforma Intel Core di undicesima generazione e ...

...e il suo volo Il problema principale è che la prova di volo dinon ha ... Ora però sinel vivo! Gli ingegneri vogliono essere sicuri dei passaggi e quindi faranno prima dei ...non vuol dire ingenuità, ma ingegnosità, inventiva. Perseverance invece significa proprio ... Ma che c'la fantascienza, che c'entrano i viaggi planetari? C'entrano, anche se non possono ...La NASA ha ricevuto in perfetto orario i dati telemetrici, le prime immagini e il primo video girato dal rover Perseverance: Ingenuity ha spiccato il volo, librandosi nel cielo di Marte. Pochi secondi ...Huawei ha annunciato diverse interessanti promozioni per quanto riguarda i nuovi Huawei MateBook D 15 e MateBook X Pro. Le edizioni 2021 si basano su piattaforma Intel Core di undicesima generazione e ...