Infortunio De Bruyne: le condizioni del centrocampista belga (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Manchester City ha confermato l’Infortunio di Kevin De Bruyne che sarà costretto a saltare almeno la sfida con l’Aston Villa Si ferma Kevin De Bruyne. Il trequartista del Manchester City è uscito dolorante dalla sfida con il Chelsea di sabato a causa di una botta al piede destro con interessamento della caviglia. Questo il comunicato ufficiale del club inglese: «Il Manchester City può confermare che Kevin de Bruyne si è infortunato al piede destro e alla caviglia nella semifinale di FA Cup di sabato contro il Chelsea. L’entità del problema non è ancora nota. Kevin continuerà a essere visitato, ma salterà la trasferta di mercoledì in Premier League all’Aston Villa. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni a tempo debito». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Manchester City ha confermato l’di Kevin Deche sarà costretto a saltare almeno la sfida con l’Aston Villa Si ferma Kevin De. Il trequartista del Manchester City è uscito dolorante dalla sfida con il Chelsea di sabato a causa di una botta al piede destro con interessamento della caviglia. Questo il comunicato ufficiale del club inglese: «Il Manchester City può confermare che Kevin desi è infortunato al piede destro e alla caviglia nella semifinale di FA Cup di sabato contro il Chelsea. L’entità del problema non è ancora nota. Kevin continuerà a essere visitato, ma salterà la trasferta di mercoledì in Premier League all’Aston Villa. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti sulle suea tempo debito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : City, Guardiola sull'infortunio di De Bruyne: 'Domani gli esami, non sembra stare molto bene' - LucaRovisoINTER : Dopo Gnabry, Lewandowski e Goretzka adesso è il turno di Kevin De Bruyne: infortunio ai legamenti della caviglia. I… - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola commenta l'infortunio di #DeBruyne e le notizie sono negative - sportface2016 : #FACup Chelsea-Manchester City, Kevin De Bruyne lascia anzitempo il match: problema alla caviglia per il centroca… - calcioinglese : Fuori De Bruyne per infortunio (speriamo non grave), dentro Phil Foden. -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Bruyne Infortunio De Bruyne: le condizioni del centrocampista belga Il Manchester City ha confermato l'infortunio di Kevin De Bruyne che sarà costretto a saltare almeno la sfida con l'Aston Villa Si ferma Kevin De Bruyne. Il trequartista del Manchester City è uscito dolorante dalla sfida con il Chelsea ...

DIRETTA/ Chelsea Manchester City (risultato finale 1 - 0) video: blues in finale! Kevin De Bruyne deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto c'è Foden. Ziyech! La sblocca il Chelsea! Werner appoggia in mezzo per il compagno di squadra che mette la sfera in rete. ...

Infortunio De Bruyne: le condizioni del centrocampista belga Calcio News 24 Infortunio De Bruyne: le condizioni del centrocampista belga Il Manchester City ha confermato l’infortunio di Kevin De Bruyne che sarà costretto a saltare almeno la sfida con l’Aston Villa Si ferma Kevin De Bruyne. Il trequartista del Manchester City è uscito d ...

MAN CITY, OLTRE IL DANNO LA BEFFA: DE BRUYNE KO Giornata da dimenticare per il Manchester City, che vede sfumare la FA Cup battuto 1-0 nella semifinale di Wembley dal Chelsea. L'eliminazione per ...

Il Manchester City ha confermato l'di Kevin Deche sarà costretto a saltare almeno la sfida con l'Aston Villa Si ferma Kevin De. Il trequartista del Manchester City è uscito dolorante dalla sfida con il Chelsea ...Kevin Dedeve lasciare il campo per, al suo posto c'è Foden. Ziyech! La sblocca il Chelsea! Werner appoggia in mezzo per il compagno di squadra che mette la sfera in rete. ...Il Manchester City ha confermato l’infortunio di Kevin De Bruyne che sarà costretto a saltare almeno la sfida con l’Aston Villa Si ferma Kevin De Bruyne. Il trequartista del Manchester City è uscito d ...Giornata da dimenticare per il Manchester City, che vede sfumare la FA Cup battuto 1-0 nella semifinale di Wembley dal Chelsea. L'eliminazione per ...