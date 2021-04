Infortunio Chiesa | c’è il comunicato della Juventus | le sue condizioni

(Di lunedì 19 aprile 2021), laha rilasciato poco fa uncon l’aggiornamento sulle sueUna domenica amarissima per la, che perde anche contro l’Atalanta e mette a serio rischio la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il gol di Malinovskyi ha gettato nuove ombre sull’operato di Andrea Pirlo, in discussione da mesi L'articolo proviene da Inews.it.

Così la Juventus in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Federico, uscito perieri nel match perso a Bergamo contro l'Atalanta.Per questo motivo lo stop dinon dovrebbe essere lunghissimo, ma il giocatore classe 1997 sarà comunque costretto a saltare le prossime due sfide contro Parma e Fiorentina. Il comunicato ...Una domenica amarissima per la Juventus, che perde anche contro l’Atalanta e mette a serio rischio la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il gol di Malinovskyi ha gettato nuove ...La Juventus ha aggiornato il bollettino medico relativo alle condizioni di Federico Chiesa: escluse lesioni muscolari.