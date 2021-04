IndyCar 2021 | Barber | Palou il “martillo” dell’Alabama

(Di lunedì 19 aprile 2021) IlMotorsports Park apre la stagionedellaseries, e lo fa con…ritmo! O perlomeno, è grazie al passo gara che incorona il suo primo vincitore. Alex, alla sua seconda stagione completa nella serie, onora il suo nuovo contratto con il team Ganassi vincendo alla grande il Grand Prix of Alabama. Lo spagnolo è un vero e proprio “”, con un ritmo gara impressionante che gli consente di battere i favoriti della vigilia, Alexander Rossi ed il polesitter Patricio O’Ward, al traguardo rispettivamente al nono ed al quarto posto.precede al traguardo altri due pesi massimi della serie, Will Power e Scott Dixon, i quali completano il podio. Bene Sebastien Bourdais, quinto al suo ritorno full time, così come Romain Grosjean, decimo alla sua primissima ...

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: Indycar | GP Alabama 2021: la cronaca e le classifiche ? di Federico Benedusi ?? - federicob95 : RT @P300it: Indycar | GP Alabama 2021: la cronaca e le classifiche ? di Federico Benedusi ?? - P300it : Indycar | GP Alabama 2021: la cronaca e le classifiche ? di Federico Benedusi ?? - RollingGuitar : Indycar 2021 partita col botto. Letteralmente - automotorinews : ?? #Indycar, sul circuito di Barber al debutto ufficiale sorprende Romain #Grosjean 7° ?? La sintesi delle qualifich… -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar 2021

La Gazzetta dello Sport

Prima gara con un top - team e prima vittoriaper Alex Palou . Il ventitreenne spagnolo, sempre velocissimo nell'adattarsi a nuove ... Domenica 18 aprile, gara 1 - Alex Palou (Dallara - ...La prima pole position della nuova stagione della, siglata in quel del Barber Motorsports, è stata assegnata al messicano Pato O'Ward , ...raggiante per aver iniziato la stagionein questo ...Esordio Ganassi e vittoria per il giovane spagnolo, veloce e abile nel gestire le gomme per sfruttare al meglio la strategia. Decimo Grosjean ...Lo spagnolo, al secondo anno nella categoria, si è aggiudicato la prima gara della stagione 2021 al volante della Honda del team Ganassi.