Industrie Chimiche Forestali acquisisce ramo d’azienda di Morel

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) –, quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha siglato un accordo per l’acquisizione deldirelativo alla progettazione, realizzazione e vendita di componenti per il mercato delle calzature e pelletteria, con particolare riferimento al segmento lusso. L’obiettivo dell’operazione è ampliare la propria offerta e la customer base integrando ai marchi, Durabond e ABC, anche il marchiodedicato ai prodotti semifiniti per le calzature e la pelletteria di lusso, si legge in una nota. Ilnel 2019 ha registrato un giro di affari di 7 milioni ...

